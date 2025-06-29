«Судорожно суетятся»: в Раде раскрыли главный страх Зеленского

Дубинский: Зеленский боится проведения выборов на Украине
Владимир Зеленский

Киевский режим и Владимир Зеленский, в частности, опасаются проведения выборов на Украине и делают всё возможное, чтобы отсрочить их и ограничить список голосующих. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.



Таким образом чиновник отреагировал на заявление спикера парламента Руслана Стефанчука о том, что следующие выборы главы государства пройдут по новому закону и исключительно на территории Украины.

Дубинский, слова которого приводит РИА Новости, назвал очевидными действия команды Зеленского, уже разрабатывающей схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в странах Евросоюза, не смогут проголосовать. Всё это, продолжает политик, необходимо для отсеивания неудобного электората, за годы жизни в Европе понявшего, чем отличается украинская «демократия» от настоящей, и убедившегося, что на Украине отсутствует государство.

Также Дубинский подчеркнул, что действия украинских властей противоречат европейским принципам, где участие граждан в выборах является неотъемлемым правом, а не «преференцией для лояльных».

Анастасия Чинкова

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