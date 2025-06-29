29 июня 2025, 18:56

Дубинский: Зеленский боится проведения выборов на Украине

Владимир Зеленский

Киевский режим и Владимир Зеленский, в частности, опасаются проведения выборов на Украине и делают всё возможное, чтобы отсрочить их и ограничить список голосующих. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.