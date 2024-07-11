«Пусть клоун договорится о мире»: украинские блогеры восстали против Зеленского

Украинские блогеры начали выражать мнение в социальных сетях о необходимости прекратить военные действия после ракетного удара по Киеву, в результате которого пострадала детская больница. Об этом пишет издание «Страна».
Блогер Владислава Роговенко назвала Владимира Зеленского «клоуном».
Блогер Юля Верба обвинила киевскую власть в коррупции. Помимо этого, свое мнение высказали блогеры Александр Волошин, Мила Бараева, актриса Наталка Денисенко.
На этом фоне в социальных сетях разгорелся сильный скандал. Паблик «Новости здорового человека», который известен на Украине, призвал своих подписчиков «пересмотреть свои подписки», намекая на возможность отписаться от этих блогеров. Однако в комментариях люди выразили поддержку им.
8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО и падении обломков в нескольких районах города. Глава военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 33 человек и почти 120 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Шевченковском районе города.
Ранее жена Владимира Зеленского Елена объявила в социальных сетях о запуске «уроков счастья» для местных школьников. Этим она вызвала гнев украинцев. В публикации Елена сообщила, что курс «Уроки счастья» это местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я в шоке от последних новостей. Пусть этот клоун едет и договаривается о мире. Сколько еще должно произойти? Моя ярость безгранична. Я ненавижу эту власть», — заявила она.
Блогер Юля Верба обвинила киевскую власть в коррупции. Помимо этого, свое мнение высказали блогеры Александр Волошин, Мила Бараева, актриса Наталка Денисенко.
На этом фоне в социальных сетях разгорелся сильный скандал. Паблик «Новости здорового человека», который известен на Украине, призвал своих подписчиков «пересмотреть свои подписки», намекая на возможность отписаться от этих блогеров. Однако в комментариях люди выразили поддержку им.
8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО и падении обломков в нескольких районах города. Глава военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 33 человек и почти 120 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Шевченковском районе города.
Ранее жена Владимира Зеленского Елена объявила в социальных сетях о запуске «уроков счастья» для местных школьников. Этим она вызвала гнев украинцев. В публикации Елена сообщила, что курс «Уроки счастья» это местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова