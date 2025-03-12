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Переговоры с Киевом по территориальным уступкам — пустая трата времени, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
«Мы также обсуждаем землю и другие вещи (...). Мы обсудили много деталей. Но это [территориальный вопрос] пустая трата времени. Мы не хотим тратить время, потому что много людей страдает [в конфликте]», — сказал Трамп.Республиканец добавил, что данная тема является чувствительной для российской стороны и хозяину Белого дома пока нечего сказать конкретно.
Ранее киевский режим заявил, что не собирается признавать новые российские регионы.
В состав России на сегодня входят Крым, Севастополь, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.
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Никита Кротов