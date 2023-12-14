«Пробел Минобороны»: Путин оценил ситуацию с ЧВК

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Президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что ситуация с ЧВК является пробелом Министров обороны РФ, которого быть не должно.
«Формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема», — заявил глава государства.Он пояснил, что с бойцами из состава частных военных компаний не заключались контакты, что и создала такую рудную ситуацию.
На мероприятии Путин также рассказал о ситуации с количеством беспилотников у российских войск в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан.
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Алина Юрчак