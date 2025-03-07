Путин с трудом сдержал эмоции после рассказа матери о самопожертвовании ее сына на СВО

По мнению президента США Дональда Трампа, Украина вынуждена согласиться на мирное соглашение, так как альтернативы у неё нет. Во время диалога с журналистами в Белом доме политик заявил, что аналогичное желание заключить договорённости, по его оценкам, присутствует и у России.