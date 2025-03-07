Путин с трудом сдержал эмоции после рассказа матери о самопожертвовании ее сына на СВО

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)
Владимир Путин едва сдержал эмоции, выслушав рассказ матери погибшего военного о его подвиге во время спецоперации, передает РИА Новости.
Ольга Жмыхова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» из Курской области, поделилась историей сына, который с товарищами пожертвовал собой, чтобы обозначить позицию врага и спасти отряд.
Президент отметил, что такие герои — уникальная черта российского народа, и ему сложно подобрать ответные слова. Во время встречи с представителями фонда Путин подчеркнул, что бойцы сознательно шли на смерть ради других. Это — качество, достойное восхищения.
Ранее сообщалось, что Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику, которая вынесла тело мужа (солдата СВО) с поля боя.
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Президент отметил, что такие герои — уникальная черта российского народа, и ему сложно подобрать ответные слова. Во время встречи с представителями фонда Путин подчеркнул, что бойцы сознательно шли на смерть ради других. Это — качество, достойное восхищения.
«Мне трудно комментировать. Парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — сказал Путин после небольшой паузы, которая потребовалась ему после эмоционального рассказа матери погибшего бойца.Жмыхова с 2023 года помогает военным частям в Курской области, включая ту, где служил ее сын, а также занимается гуманитарной поддержкой и эвакуацией жителей.
Ранее сообщалось, что Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику, которая вынесла тело мужа (солдата СВО) с поля боя.
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Мария Моисеева