Путин: о стратегическом поражении РФ говорят те, кто желают её уничтожить

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В рамках встречи с бойцами ВС РФ, которые получили увечья в ходе СВО, в Центре инновационных технологий в ортопедии президент России Владимир Путин объявил, что о стратегическом поражении РФ говорят те, кто желает ее уничтожить. Видео беседы появилось на сайте Кремля.
Российский лидер выразил благодарность военнослужащим, проходящим реабилитацию после установки протезов, за их смелость и готовность рискнуть жизнями и здоровьем, чтобы защитить интересы Российской Федерации. Владимир Путин обратил внимание, что это не просто слова.
Владимир Путин уточнил, что подобное было на протяжении всей истории России, но всегда находились люди, которые вставали на защиту своей родины.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.
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«Вы слышали тысячу раз уже, когда кто-то говорит со стороны: «Надо нанести России стратегическое поражение». Это что такое? Уничтожить!», — отметил президент Российской Федерации.
Владимир Путин уточнил, что подобное было на протяжении всей истории России, но всегда находились люди, которые вставали на защиту своей родины.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.
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Ольга Енгалычева