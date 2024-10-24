ВСУ массово сдаются в плен и погибают: последние новости из Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
С начала второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области в плен сдались порядка 400 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, большинство из украинских военных, сдавшихся в российский плен, оказались принудительно мобилизованными, которых поймали на улицах военкомы, и определили в ВСУ, а после короткой подготовки отправили в Курскую область.
Минувшей ночью в плен попали девять человек в результате украинской атаки российских позиций в селе Новоивановка. Попытка оказалась неудачной для ВСУ. Противник лишился порядка 20 человек личного состава, включая элитных спецназовцев, а также шести единиц бронетехники, в числе которой оказался и немецкий танк «Леопард».
В настоящее время армия России контролирует западную часть Новоивановки, при этом восточную часть занимают ВСУ. По их позициям активно работает российская артиллерия и дроны.
Кроме того, ВС РФ вошли в деревню Кругленькое. В случае освобождения населенного пункта, украинская группировка будет разрезана на две части. Одна группа останется окружённой в Новоивановке, вторая — в Малой Локне
Также за последние сутки мотострелки ВКС РФ полностью зачистили от боевиков ВСУ населённый пункт Ольговка. С мест сообщают, что территория села завалена телами украинцев и сожжённой западной техникой.
Тем временем в Глушковском районе ВС РФ разбили колонну бронетехники противника и ликвидировали около 70 боевиков.
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Минувшей ночью в плен попали девять человек в результате украинской атаки российских позиций в селе Новоивановка. Попытка оказалась неудачной для ВСУ. Противник лишился порядка 20 человек личного состава, включая элитных спецназовцев, а также шести единиц бронетехники, в числе которой оказался и немецкий танк «Леопард».
В настоящее время армия России контролирует западную часть Новоивановки, при этом восточную часть занимают ВСУ. По их позициям активно работает российская артиллерия и дроны.
Кроме того, ВС РФ вошли в деревню Кругленькое. В случае освобождения населенного пункта, украинская группировка будет разрезана на две части. Одна группа останется окружённой в Новоивановке, вторая — в Малой Локне
Также за последние сутки мотострелки ВКС РФ полностью зачистили от боевиков ВСУ населённый пункт Ольговка. С мест сообщают, что территория села завалена телами украинцев и сожжённой западной техникой.
Тем временем в Глушковском районе ВС РФ разбили колонну бронетехники противника и ликвидировали около 70 боевиков.
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Элина Позднякова