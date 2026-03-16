Путин поздравил с победой в слаломе на Паралимпийских играх Бугаева

Президент России Владимир Путин направил поздравление горнолыжнику Алексею Бугаеву, одержавшему победу в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.



В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что спортсмен подтвердил высокий чемпионский уровень и проявил отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера. Путин также отметил успешное выступление всей российской команды, добившейся достойных результатов на Играх, и пожелал Бугаеву новых побед и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что победа Бугаева принесла сборной России вторую медаль на этой Паралимпиаде. В активе российского спортсмена уже четыре золотые медали Паралимпийских игр.

Перед этим он становился чемпионом в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи-2014, где также взял серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе, а в супергиганте завоевал бронзу. На Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане он выиграл золото в суперкомбинации и добавил к наградам серебро в гигантском слаломе.

Никита Кротов

