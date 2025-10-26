Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ

26 октября 2025, 11:22

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. Об этом глава государства сообщил на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО, передает РИА Новости.