Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ
Президент России Владимир Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. Об этом глава государства сообщил на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО, передает РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что военные ВС РФ всегда проявляли милосердие к противнику и призвал продолжать следовать этому принципу в будущем.
До этого глава российского государства сделал заявление о продолжении специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
