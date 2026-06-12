Путин поздравил россиян с Днём России в Георгиевском зале Кремля

12 июня 2026, 14:25

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

В Георгиевском зале Кремля Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днём России. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».





Глава государства отметил, что сплочённость и патриотизм всегда были ключевыми ценностями для россиян.

«С Днём России! Мы отмечаем этот праздник с тёплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства», — высказался Владимир Владимирович.