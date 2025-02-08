Шольц оценил возможность отправки миротворцев на Украину

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Разговоры о возможной отправке миротворческой миссии на Украину преждевременны. Об этом заявил RND канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.Шольц уверен, что такие решения не могут приниматься «за спиной Украины».
Накануне вечером, 7 февраля, издание The Washington Post (WP) выпустило материал, где указало, что оборона Украины «трещит по швам».
Авторы публикации отметили, что продвижение российских сил усилится, когда они возьмут под контроль очередной опорник украинских боевиков.
Перед этим штурмовик ВС РФ раскрыл подробности боев на донецком направлении.
Читайте также:
Боевики ВСУ в результате атаки БПЛА повредили окна 14 домов в Ростове-на-Дону
Минобороны сообщило о 36 сбитых беспилотниках на юге России
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
Никита Кротов