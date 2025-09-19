Путин выразил надежду на завершение событий, связанных с СВО
Владимир Путин выразил надежду, что события, связанные со специальной военной операцией, завершатся. Об этом российский президент заявил 19 сентября во время визита на «Мотовилихинский завод» в Перми. Его слова передаёт РЕН ТВ.
Путин не уточнил, о каких именно событиях шла речь. Контекст его высказывания позволяет предположить, что он имел в виду санкционное давление на Россию.
«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — подчеркнул Путин.Глава государства добавил, что Россия продолжит наращивать и модернизировать вооружения. Эти меры, по его мнению, усиливают суверенность государства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Путина урегулировать конфликт на Украине переговорами.