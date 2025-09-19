Путин выразил надежду на завершение событий, связанных с СВО

19 сентября 2025, 20:45

Путин: события, связанные с СВО, должны пройти

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин выразил надежду, что события, связанные со специальной военной операцией, завершатся. Об этом российский президент заявил 19 сентября во время визита на «Мотовилихинский завод» в Перми. Его слова передаёт РЕН ТВ.





Путин не уточнил, о каких именно событиях шла речь. Контекст его высказывания позволяет предположить, что он имел в виду санкционное давление на Россию.