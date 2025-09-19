Достижения.рф

Путин выразил надежду на завершение событий, связанных с СВО

Путин: события, связанные с СВО, должны пройти
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин выразил надежду, что события, связанные со специальной военной операцией, завершатся. Об этом российский президент заявил 19 сентября во время визита на «Мотовилихинский завод» в Перми. Его слова передаёт РЕН ТВ.



Путин не уточнил, о каких именно событиях шла речь. Контекст его высказывания позволяет предположить, что он имел в виду санкционное давление на Россию.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — подчеркнул Путин.


Глава государства добавил, что Россия продолжит наращивать и модернизировать вооружения. Эти меры, по его мнению, усиливают суверенность государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Путина урегулировать конфликт на Украине переговорами.
Ольга Щелокова

