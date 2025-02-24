Трамп оценил возможность своего приезда в Москву 9 мая

Парад Победы (Фото РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Американский президент Дональд Трамп считает, что 9 мая — это слишком рано для его приезда в Москву, пишет агентство Reuters.
По информации журналистов, республиканец желает посетить РФ «в подходящее время».
Ранее Дональд Трамп опровергал данные французского издания Le Point о готовящейся поездке в Москву в честь 80-летия Великой Победы.
Перед этим политик сделал предположение о том, что российская спецоперация на Украине может завершиться уже в ближайшие недели.
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Ранее Дональд Трамп опровергал данные французского издания Le Point о готовящейся поездке в Москву в честь 80-летия Великой Победы.
«Нет, я не поеду», — говорил нынешний хозяин Белого дома.
Перед этим политик сделал предположение о том, что российская спецоперация на Украине может завершиться уже в ближайшие недели.
«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — говорил президент США журналистам.Он отмечал, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам поможет американской стороне вернуть вложенные в республику средства.
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Никита Кротов