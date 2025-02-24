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Трамп оценил возможность своего приезда в Москву 9 мая

Трамп: 9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву
Парад Победы (Фото РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Парад Победы (Фото РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Американский президент Дональд Трамп считает, что 9 мая — это слишком рано для его приезда в Москву, пишет агентство Reuters.
По информации журналистов, республиканец желает посетить РФ «в подходящее время».

Ранее Дональд Трамп опровергал данные французского издания Le Point о готовящейся поездке в Москву в честь 80-летия Великой Победы.

«Нет, я не поеду», — говорил нынешний хозяин Белого дома.

Перед этим политик сделал предположение о том, что российская спецоперация на Украине может завершиться уже в ближайшие недели.

«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — говорил президент США журналистам.
Он отмечал, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам поможет американской стороне вернуть вложенные в республику средства.

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Трамп предположил, когда может закончиться СВО
Трамп: СВО на Украине может закончиться в ближайшие недели
24 февраля 2025, 21:47

Фото: istockphoto/reflection_art

Спецоперация на Украине может закончиться в ближайшие недели, предположил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — сказал республиканец прессе в Белом доме.

Политик добавил, что договоренность между Вашингтоном и Киевом по минералам «приближается к финальному этапу».

«Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги», — резюмировал Трамп.
Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон заявлял, что, по его мнению, американское предложение о сделке по редкоземельным металлам — «афера».

Джонсон подчеркнул, что сегодняшний курс Вашингтона «противоречит» тому, что был при демократах.

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«Тела разлагаются на позициях»: пленный украинец рассказал об ужасах службы в ВСУ
Пленный солдат ВСУ: украинское командование не вывозит тела погибших с поля боя
24 февраля 2025, 21:39

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украинское командование не вывозит с поля боя тела погибших украинских солдат и не эвакуируют раненых. Трупы разлагаются на позициях, а на передовой находятся неподготовленные военные. Об этом рассказал украинский военнопленный Антон Меримерин.
Меримерина мобилизовали в марте 2024 года и отправили проходить курс молодого бойца.

«Я из автомата пять патронов на полигоне выстрелил. Что я с этим могу сделать?» — рассказал Меримерин в беседе с RT.

Он добавил, что в украинской армии практически не осталось профессиональных солдат. Теперь там служат водители, повара и кондитеры, а ВСУ несут огромные потери.

По словам военнопленного, его рота за 12 дней была полностью ликвидирована. При этом тела боевиков не эвакуируют. Они остаются на позициях и разлагаются.

Так, 12 июля 2024 года Меримерина отправили на первое боевое задание, где он вместе с сослуживцами должен был штурмовать позиции ВС РФ. Однако колонну техники ВСУ быстро разбили, и все подразделение было окружено российскими бойцами.

«Подорвались на мине и узнали, что мы в кольце. Решили сдаться. Зашли в посёлок, нашли в разбитом доме простыню, оторвали кусок. Подняли белый флаг и пошли сдаваться», — вспоминает пленный украинец.

Он отметил, что россияне оказали необходимую медицинскую помощь всем пленным, накормили и напоили.

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ПВО сбила украинские беспилотники над тремя российскими регионами
Минобороны: над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 дронов ВСУ
24 февраля 2025, 21:31

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российская противовоздушная оборона за два часа сбила 12 украинских дронов над тремя регионами, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о крымском полуострове, а также об Орловской и Брянской областях.
«…Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА — над территориями Орловской и Брянской областей», — сказано в сводке МО РФ.
Ранее стало известно, что шесть украинских беспилотников сбили над территориями курского, орловского и белгородского регионов РФ.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В России заявили о глубоком кризисе режима Зеленского
Политолог Мезюхо: режим Зеленского находится в кризисе
24 февраля 2025, 21:18

Владимир Зеленский

Политолог Иван Мезюхо отметил, что режим Владимира Зеленского находится в глубочайшем кризисе. Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о том, что самая опасная фаза украинского конфликта ждет главу киевского режима в ближайшие недели.
«Это связано в первую очередь с непростой обстановкой для украинских вооружённых формирований на поле боя. И во вторую очередь — с тем, что США при Дональде Трампе наконец-то существенно поменяли свою стратегию в отношении украинского кризиса», — заявил Мезюхо в беседе с RT.

По его словам, Зеленский не успевает за этими изменениями и начинает вести себя неадекватно, превратившись в неустойчивого в психоэмоциональном плане политика.

В понедельник, 24 февраля, Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента Украины, если это принесёт мир или позволит Украине вступить в НАТО.

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На Украине назвали нужную для восстановления страны сумму
Премьер Шмыгаль: Украине нужно 500 миллиардов евро на восстановление
24 февраля 2025, 21:15

Фото: istockphoto/Oakozhan

Для восстановления Украине нужна сумма в 500 миллиардов евро, заявил в рамках заседания украинского правительства премьер республики Денис Шмыгаль.
«Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает что европейские компании могут инвестировать такие усилия, и это означает, по предварительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 миллиардов евро. Такое восстановление может стать ключевым заданием для Европы на несколько лет вперед», — произнес политик.
Шмыгаль добавил, что замороженные активы России послужат первичным источником для восстановления украинской республики.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался гасить задолженность перед США в $500 миллиардов. По словам главы киевского режима, эту сумму будет выплачивать десяток поколений украинских граждан.

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