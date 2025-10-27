Достижения.рф

Стало известно о новых атаках БПЛА на Москву

SHOT: ПВО сбила 13 беспилотников на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины продолжают попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



По данным издания, в Московской области сбили не менее 13 БПЛА. Взрывы раздались в Раменском районе, Подольске, Климовске, Домодедово, Коломне и Троицке. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Из-за атаки беспилотников введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Около пяти рейсов отменили, а шесть – перенесли на другое время.

Ранее ВСУ атаковали Донецк. Один из летательных аппаратов упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.

