Стало известно о новых атаках БПЛА на Москву
Вооруженные силы Украины продолжают попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, в Московской области сбили не менее 13 БПЛА. Взрывы раздались в Раменском районе, Подольске, Климовске, Домодедово, Коломне и Троицке. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Из-за атаки беспилотников введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Около пяти рейсов отменили, а шесть – перенесли на другое время.
Ранее ВСУ атаковали Донецк. Один из летательных аппаратов упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
