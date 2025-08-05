Рогов предупредил о возможном прорыве ВСУ в Брянскую область словами Цоя
Глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область или организовать теракты в России.
Владимир Рогов в интервью НСН предупредил о возможной провокации со стороны ВСУ, отметив концентрацию около 50 тысяч военнослужащих в Черниговской области у границы с Брянской областью. По данным Telegram-канала Mash, половину из них составляют наёмники из Турции, Польши и Грузии, целью которых является прорыв государственной границы России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Рогов охарактеризовал Владимира Зеленского как «неадекватного человека», чьи действия невозможно прогнозировать по обычной логике:
«То, что он попытается совершить провокацию — это факт. Это может быть попытка зайти на Брянщину или серия терактов»
Он призвал россиян к бдительности, процитировав Виктора Цоя:
«Сейчас время — следить за собой и быть осторожным»
Одновременно Рогов выразил сдержанный оптимизм в связи с ускорением продвижения российской армии на фронте.