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Военный ВСУ погиб при съёмке постановочного ролика о рейде на российские позиции

21-летний младший сержант ВСУ погиб во время съёмок видео в Сумской области
Фото: Istock/Sinenkiy

Военнослужащий ВСУ погиб во время съёмок постановочного видео о «спецоперации против российских позиций» в Сумской области, сообщили российские силовые структуры.



По данным ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства, 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько (позывной «Вуйко») погиб во время съёмок постановочного ролика в Сумской области. Видеоматериал снимали бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций ВСУ, демонстрируя рейд с использованием багги и стрельбой по условным целям.

На кадрах — лишь покатушки и стрельба по деревьям без оперативной ценности, — отметил источник. Причины гибели военнослужащего не уточняются.

Инцидент происходит на фоне обострения проблем ВСУ: по данным The Financial Times, на Украине фиксируется рост насилия в отношении сотрудников военкоматов. Опросы показывают, что 68% граждан считают методы мобилизации несправедливыми.

Елизавета Теодорович

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