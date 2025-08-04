Военный ВСУ погиб при съёмке постановочного ролика о рейде на российские позиции

04 августа 2025, 23:58

21-летний младший сержант ВСУ погиб во время съёмок видео в Сумской области

Фото: Istock/Sinenkiy

Военнослужащий ВСУ погиб во время съёмок постановочного видео о «спецоперации против российских позиций» в Сумской области, сообщили российские силовые структуры.