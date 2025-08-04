Военный ВСУ погиб при съёмке постановочного ролика о рейде на российские позиции
Военнослужащий ВСУ погиб во время съёмок постановочного видео о «спецоперации против российских позиций» в Сумской области, сообщили российские силовые структуры.
По данным ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства, 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько (позывной «Вуйко») погиб во время съёмок постановочного ролика в Сумской области. Видеоматериал снимали бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций ВСУ, демонстрируя рейд с использованием багги и стрельбой по условным целям.
На кадрах — лишь покатушки и стрельба по деревьям без оперативной ценности, — отметил источник. Причины гибели военнослужащего не уточняются.
Инцидент происходит на фоне обострения проблем ВСУ: по данным The Financial Times, на Украине фиксируется рост насилия в отношении сотрудников военкоматов. Опросы показывают, что 68% граждан считают методы мобилизации несправедливыми.
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