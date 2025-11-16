Достижения.рф

ПВО отразила атаку украинских БПЛА в четырех районах Ростовской области

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Он уточнил, что БПЛА ВСУ уничтожили и подавили в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 ноября Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ.

В результате жилые дома в двух районах города получили повреждения, сейчас пожарные занимаются тушением огня в одном из зданий. Также известно, что из-за нападения украинских дронов пострадали как минимум три мирных жителя.

Мария Моисеева

