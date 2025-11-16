ПВО России сбила 31 украинский дрон за три часа
Минобороны сообщило об уничтожении 31 БПЛА над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали вечернюю угрозу атаки БПЛА на регионы России. Об итогах рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно полученным данным, за три вечерних часа с 20:00 до 23:00 ПВО сбила или уничтожила 31 летательный аппарата ВСУ самолетного типа. Больше всего беспилотников зафиксировали над Курской областью. Там перехвачено десять воздушных целей.
Кроме того, семь БПЛА выявлены и уничтожены над территорией Белгородской области. Еще по шесть беспилотников силы российской ПВО сбили над территориями Тульской и Орловской областей.
«По одному БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей», — говорится в свежей сводке МО РФ.