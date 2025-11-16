ПВО России сбила 31 украинский дрон за три часа

16 ноября 2025, 23:47

Минобороны сообщило об уничтожении 31 БПЛА над регионами РФ

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали вечернюю угрозу атаки БПЛА на регионы России. Об итогах рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.





Согласно полученным данным, за три вечерних часа с 20:00 до 23:00 ПВО сбила или уничтожила 31 летательный аппарата ВСУ самолетного типа. Больше всего беспилотников зафиксировали над Курской областью. Там перехвачено десять воздушных целей.



Кроме того, семь БПЛА выявлены и уничтожены над территорией Белгородской области. Еще по шесть беспилотников силы российской ПВО сбили над территориями Тульской и Орловской областей.



«По одному БПЛА – над территориями Брянской и Воронежской областей», — говорится в свежей сводке МО РФ.