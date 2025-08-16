В Минобороны доложили последние новости СВО
Расчёт 152-мм гаубицы «Мста‑Б» южной группировки войск ВС РФ уничтожил 122‑мм гаубицу Д‑30 и пункт управления БПЛА ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщили в Минобороны России.
Разведчики бригады в процессе контрбатарейной борьбы обнаружили огневую позицию Д‑30 и пункт управления беспилотником, корректировавшим артогонь противника.
Точными ударами обе цели были поражены, что позволило штурмовикам продолжить наступление без вражеского огневого воздействия и занять новые рубежи.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ недовольны системой распределения наград: по данным ТАСС, ордена и медали нередко получают командиры, не участвовавшие в боевых действиях.
Читайте также: