ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским округом

Гладков: Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом
Над Белгородом и территорией Белгородского округа силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА в ночь с 26 на 27 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, сбито несколько воздушных целей. Их количество в материале не указывается.
«Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступала», — добавил Гладков.Все оперативные службы работают на местах падений обломков, специалисты обследуют территорию для выявления возможных повреждений. Последствия уточняются.
