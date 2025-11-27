ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским округом

27 ноября 2025, 04:46

Гладков: Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Над Белгородом и территорией Белгородского округа силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА в ночь с 26 на 27 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.





По его словам, сбито несколько воздушных целей. Их количество в материале не указывается.





«Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступала», — добавил Гладков.