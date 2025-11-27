Достижения.рф

SHOT: Мощные взрывы прогремели в небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области

В небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО сработала по нескольким БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



Очевидцы рассказали, что их разбудили громкие звуки. Первые хлопки начали раздаваться примерно в три часа ночи по московскому времени, всего люди насчитали десять взрывов. Также в темном небе сверкнуло несколько ярких вспышек.

Согласно материалу, есть информация об уничтожении нескольких воздушных целей, однако она не подтверждена официально.

В настоящий момент отсутствуют сведения о возможных разрушениях, пострадавших или других последствиях вероятного налета украинских дронов.

