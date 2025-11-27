SHOT: Мощные взрывы прогремели в небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области
В небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО сработала по нескольким БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали, что их разбудили громкие звуки. Первые хлопки начали раздаваться примерно в три часа ночи по московскому времени, всего люди насчитали десять взрывов. Также в темном небе сверкнуло несколько ярких вспышек.
Согласно материалу, есть информация об уничтожении нескольких воздушных целей, однако она не подтверждена официально.
В настоящий момент отсутствуют сведения о возможных разрушениях, пострадавших или других последствиях вероятного налета украинских дронов.
26 ноября сообщалось, что российский военнослужащий Марат Ганиев вынес из-под обстрела маленькую украинскую девочку. Он использовал для этого вещмешок.
Читайте также: