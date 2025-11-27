SHOT: Мощные взрывы прогремели в небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области

27 ноября 2025, 04:35

Фото: iStock/Guilherme Soares

В небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО сработала по нескольким БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.