ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над морем у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем», — пояснил он.
По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей города оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, а также напомнил, что нельзя подходить к обломкам и суббоеприпасам.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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