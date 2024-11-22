ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Курской областями

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Дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников в небе на Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 22 ноября в период с 20:00 до 21:10 мск была предотвращена попытка ВСУ совершить теракт на территории России с применением беспилотников самолётного типа.
Так, средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью и ещё один – над Курской.
Также в пятницу в сводке ведомства говорилось, что за минувшую неделю ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 642 беспилотника.
Ранее в этот день сообщалось, что российский сапёр одним выстрелом уничтожил гексакоптер ВСУ «Баба Яга».
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Так, средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью и ещё один – над Курской.
Также в пятницу в сводке ведомства говорилось, что за минувшую неделю ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 642 беспилотника.
Ранее в этот день сообщалось, что российский сапёр одним выстрелом уничтожил гексакоптер ВСУ «Баба Яга».
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Анастасия Чинкова