ПВО сбила ракету «Нептун» и три беспилотника над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что с 16:05 до 16:20 мск силы ПВО пресекли попытки украинских войск нанести удары по территории России, уничтожив противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника самолётного типа.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал отчёт об обстрелах региона, произведённых украинскими войсками 1 июня. За минувшие сутки ВСУ выпустили более ста снарядов и тридцати беспилотников. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова