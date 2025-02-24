ПВО сбила украинские беспилотники над тремя российскими регионами

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Российская противовоздушная оборона за два часа сбила 12 украинских дронов над тремя регионами, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о крымском полуострове, а также об Орловской и Брянской областях.
«…Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА — над территориями Орловской и Брянской областей», — сказано в сводке МО РФ.Ранее стало известно, что шесть украинских беспилотников сбили над территориями курского, орловского и белгородского регионов РФ.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.
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