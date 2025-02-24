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ПВО сбила украинские беспилотники над тремя российскими регионами

Минобороны: над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 дронов ВСУ
Фото: istockphoto/bbsferrari

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российская противовоздушная оборона за два часа сбила 12 украинских дронов над тремя регионами, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о крымском полуострове, а также об Орловской и Брянской областях.
«…Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА — над территориями Орловской и Брянской областей», — сказано в сводке МО РФ.
Ранее стало известно, что шесть украинских беспилотников сбили над территориями курского, орловского и белгородского регионов РФ.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В России заявили о глубоком кризисе режима Зеленского
Политолог Мезюхо: режим Зеленского находится в кризисе
24 февраля 2025, 21:18

Владимир Зеленский

Политолог Иван Мезюхо отметил, что режим Владимира Зеленского находится в глубочайшем кризисе. Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о том, что самая опасная фаза украинского конфликта ждет главу киевского режима в ближайшие недели.
«Это связано в первую очередь с непростой обстановкой для украинских вооружённых формирований на поле боя. И во вторую очередь — с тем, что США при Дональде Трампе наконец-то существенно поменяли свою стратегию в отношении украинского кризиса», — заявил Мезюхо в беседе с RT.

По его словам, Зеленский не успевает за этими изменениями и начинает вести себя неадекватно, превратившись в неустойчивого в психоэмоциональном плане политика.

В понедельник, 24 февраля, Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента Украины, если это принесёт мир или позволит Украине вступить в НАТО.

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На Украине назвали нужную для восстановления страны сумму
Премьер Шмыгаль: Украине нужно 500 миллиардов евро на восстановление
24 февраля 2025, 21:15

Фото: istockphoto/Oakozhan

Для восстановления Украине нужна сумма в 500 миллиардов евро, заявил в рамках заседания украинского правительства премьер республики Денис Шмыгаль.
«Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает что европейские компании могут инвестировать такие усилия, и это означает, по предварительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 миллиардов евро. Такое восстановление может стать ключевым заданием для Европы на несколько лет вперед», — произнес политик.
Шмыгаль добавил, что замороженные активы России послужат первичным источником для восстановления украинской республики.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался гасить задолженность перед США в $500 миллиардов. По словам главы киевского режима, эту сумму будет выплачивать десяток поколений украинских граждан.

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Депутат Белик назвал санкции против РФ бессмысленными и вредными для ЕС
24 февраля 2025, 20:48

Фото: iStock/syahrir maulana

Европа упорно продолжает вводить санкции против России, которые вредят странам ЕС. Об этом заявил депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«В условиях резко меняющейся геополитической действительности Европа упорно продолжает свой бессмысленный и вредный для самих же европейских стран антироссийский курс», — заявил Белик в беседе с RT.

Он отметил, что санкционная политика стала причиной различных проблем для самой европейской экономики. И сейчас ЕС введением новых санкций против России фактически саботирует конструктивный подход к мирному урегулированию украинского конфликта.

Депутат подчеркнул, что санкции негативно влияют на те страны, которые их вводят, а экономика России, уже привыкшая к санкционному давлению, выдержит, а вот страны Европы будут бороться с инфляцией, безработицей и другими проблемами.

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Джонсон оценил предложение США по минералам Украины
Экс-премьер Джонсон посчитал предложение США по минералам Украины «аферой»
24 февраля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/STILLFX

Предложение США по украинским минералам не более чем «афера», пишут украинские СМИ, цитируя слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
«Я не могу это воспринять. Это афера касательно минеральных ресурсов. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса», — сказал Джонсон.

По мнению политика, нынешний американский курс «противоречит» тому, который был направлен на поддержку Киева.

После начала российской спецоперации на Украине, страны Запада и Евросоюза стали оказывать киевскому режиму всяческую поддержку. С приходом к власти президента США Дональда Трампа, американская сторона стала четко намекать Украине на то, что Киеву пора платить по счетам.

Ранее сообщалось, какую сущность увидел Трамп во Владимире Зеленском.

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ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине, против коей выступили США
24 февраля 2025, 20:29

Фото: istockphoto/Askolds

Антироссийскую резолюцию по Украине одобрила Генассамблея ООН в то время, как США не стали этого делать. Подробности приводит РИА Новости. Таким образом документ одобрили 93 страны, против выступили 18, а 65 — воздержались.
Резолюция призвала к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины».

О том, что США впервые с начала боевых действий не стали соавторами документа, стало известно в минувший четверг, 20 февраля.

Похоже, что после российско-американских переговоров 18 февраля риторика США постепенно меняется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог получился полезным.

Ранее сообщалось, что увидел президент США Дональд Трамп во Владимире Зеленском.

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