Шесть украинских дронов сбили над российскими территориями

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Шесть украинских беспилотников сбили над тремя российскими регионами. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет об Орловской, Белгородской и Курской областях.
«Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей», — гласит сводка оборонного ведомства.Ранее в МО РФ докладывали, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Тополи под Харьковом.
Перед этим «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.
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Никита Кротов