В Липецкой области вводится режим воздушной опасности

В среду вечером украинские войска в течение 20 минут выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).