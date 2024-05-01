В Липецкой области вводится режим воздушной опасности

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На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал глава области.Артамонов также призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак