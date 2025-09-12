Губернатор Дрозденко: Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область
Силы ПВО уничтожают дроны ВСУ в небе над юго-западной частью Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По последней информации, системы ПВО работают по воздушным целям над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга.
В 03:41 (мск) Дрозденко отметил, что в ряде мест зафиксировано падение обломков БПЛА.
Ранее над аэропортом Пулково в радиусе 100 километров введен режим «Ковер». В связи с введением ограничений аэропорт Пулково предупредил о возможных корректировках расписания приема и выпуска воздушных судов, отмечает РИА Новости.
В ночь с 11 на 12 сентября ВСУ также атаковали Московскую область. Силы ПВО Минобороны начали сбивать летящие на Москву беспилотники в 01:27 (мск). Общее количество уничтоженных дронов уже достигло девяти штук.