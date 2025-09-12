Губернатор Дрозденко: Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область

12 сентября 2025, 03:33

Фото: iStock/sommersby

Силы ПВО уничтожают дроны ВСУ в небе над юго-западной частью Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.





По последней информации, системы ПВО работают по воздушным целям над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга.



