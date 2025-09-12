Истребитель ВСУ случайно разбомбил дом командира спецназа украинской полиции
На Украине истребитель Су-27 ВСУ уронил ракету на жилой дом в Волынской области
Ракета с истребителя Су-27 ВВС Украины полностью разрушила жилой дом в селе Копылье Волынской области. Об этом сообщают украинские СМИ.
Предварительно, инцидент произошел днем во время тренировочного полета. Самолет голубого цвета пролетел на низкой высоте над населенным пунктом, после чего развернулся в сторону Белоруссии.
Боеприпас упал с истребителя на дом, который принадлежит родителям заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД. Уточняется, что в момент падения ракеты никто не находился в здании — это позволило избежать человеческих жертв.
