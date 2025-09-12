Истребитель ВСУ случайно разбомбил дом командира спецназа украинской полиции

12 сентября 2025, 00:25

На Украине истребитель Су-27 ВСУ уронил ракету на жилой дом в Волынской области

Фото: iStock/FelixRenaud

Ракета с истребителя Су-27 ВВС Украины полностью разрушила жилой дом в селе Копылье Волынской области. Об этом сообщают украинские СМИ.





Предварительно, инцидент произошел днем во время тренировочного полета. Самолет голубого цвета пролетел на низкой высоте над населенным пунктом, после чего развернулся в сторону Белоруссии.



