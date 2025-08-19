В Подмосковье накануне 1 сентября собрали более 20 тонн гуманитарных грузов
19 августа отмечают День гуманитарной помощи, призванный подчеркнуть важность поддержки оказавшихся в трудной ситуации людей. В Подмосковье с апреля 2022 года реализуют масштабный проект «Доброе дело» по поддержке участников СВО, мирных жителей Донбасса и приграничных территорий. Эту инициативу школьников поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
С 4 по 17 августа «Волонтёры Подмосковья» проводили в регионе очередной сбор гуманитарной помощи.
«В преддверии 1 сентября мы организовали специальный сбор для детей Донбасса и участников СВО. «Доброе дело» в очередной раз доказало, как много в Подмосковье неравнодушных людей. С каждой такой акцией наше сообщество крепнет, а люди, однажды принеся помощь, становятся постоянными участниками проекта. Это и есть тот самый крепкий тыл, который чувствуют наши защитники и который помогает детям поверить в добро», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Благодаря активному участию жителей в регионе удалось собрать более 20 тонн вещей – медицинских средств и технического снаряжения для военных, школьных принадлежностей для детей Донбасса. Помощь доставили в Региональный распределительный центр в Одинцове для последующей отправки в ДНР и ЛНР.
Всего же с начала спецоперации подмосковные волонтёры отправили на Донбасс и приграничные территории более 8,4 тыс. тонн груза.
В Московской области действует целый комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО и многое другое.
Кроме того, волонтёрам Подмосковья предоставляется методическая и информационная поддержка. Подробности можно найти по ссылке.