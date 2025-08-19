В Подмосковье накануне 1 сентября собрали более 20 тонн гуманитарных грузов

19 августа 2025, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

19 августа отмечают День гуманитарной помощи, призванный подчеркнуть важность поддержки оказавшихся в трудной ситуации людей. В Подмосковье с апреля 2022 года реализуют масштабный проект «Доброе дело» по поддержке участников СВО, мирных жителей Донбасса и приграничных территорий. Эту инициативу школьников поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





С 4 по 17 августа «Волонтёры Подмосковья» проводили в регионе очередной сбор гуманитарной помощи.

«В преддверии 1 сентября мы организовали специальный сбор для детей Донбасса и участников СВО. «Доброе дело» в очередной раз доказало, как много в Подмосковье неравнодушных людей. С каждой такой акцией наше сообщество крепнет, а люди, однажды принеся помощь, становятся постоянными участниками проекта. Это и есть тот самый крепкий тыл, который чувствуют наши защитники и который помогает детям поверить в добро», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.