04 января 2026, 09:22

Фото: iStock/chatchaiyo

На Сумском направлении на стороне Украины воюют наемники из Колумбии, в том числе женщины. Об этом заявил солдат 5-го погранотряда ВСУ, оператор ПТРК Владислав Заболотный, сдавшийся в плен ВС РФ.





По его словам, которые приводит ТАСС, иностранные наемники входят в состав 117-й бригады. Военнопленный также отметил, что командование относится к ним лучше, чем к украинским солдатам. Он добавил, что местные военнослужащие надеялись на более справедливое отношение к себе со стороны своего руководства.

«У ВСУ в 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим [солдатам]», — сказал собеседник агентства.