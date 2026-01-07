Достижения.рф

ПВО за три часа уничтожила 23 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: iStock/Alones Creative

Российские системы противовоздушной обороны за вечер 6 января сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Россией. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.



Средства ПВО осуществляли перехват воздушных целей с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов, одиннадцать, уничтожили над Белгородской областью.

Еще семь БПЛА ликвидировали над Крымом, два — над Азовским морем и еще два — над Черным морем. Также один беспилотник сбили над Воронежской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Предварительно, пострадавших нет. Пожарные расчеты в настоящий момент занимаются тушением огня.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0