ПВО за три часа уничтожила 23 украинских беспилотника над регионами РФ
Российские системы противовоздушной обороны за вечер 6 января сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Россией. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Средства ПВО осуществляли перехват воздушных целей с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов, одиннадцать, уничтожили над Белгородской областью.
Еще семь БПЛА ликвидировали над Крымом, два — над Азовским морем и еще два — над Черным морем. Также один беспилотник сбили над Воронежской областью.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Предварительно, пострадавших нет. Пожарные расчеты в настоящий момент занимаются тушением огня.
