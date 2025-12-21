Россиян призвали быть настороже из-за возможной массированной атаки ВСУ

21 декабря 2025, 20:48

Военный эксперт Дандыкин предупредил о возможной атаке ВСУ в предновогодние дни

Фото: Istock/bbsferrari

России нужно сохранять высокую бдительность в предновогодние дни. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что Вооружённые силы Украины могут готовить массированную атаку.





Дандыкин отметил, что Украина часто пытается нанести удар во время праздников.

«Остаются предновогодние дни, надо быть крайне осторожными. Они на любой праздник стараются пакостить, не исключая 9 Мая. Особенно надо быть настороже с точки зрения охраны наших военных объектов, НПЗ и не только», — сказал эксперт.