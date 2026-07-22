Срыв ротации ВСУ, точный удар «Града» и поддержка жителей приграничья: последние новости СВО на 22 июля
Подразделения российских войск продолжают выполнять боевые задачи в Запорожской области, одновременно оказывая помощь мирным жителям приграничья Курской области. Разведка выявляет новые цели, артиллерия и беспилотники наносят удары по позициям противника, а военнослужащие доставляют гуманитарные грузы населению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Град» накрыл лесополосу с боевиками ВСУ
Расчеты беспилотной авиации группировки войск «Восток» выявили крупное скопление живой силы ВСУ в одной из лесополос Запорожской области. По имеющимся данным Минобороны РФ, противник сосредоточивал резервы, чтобы усилить передовые позиции и удержать занимаемые рубежи.
После обнаружения цели ее координаты незамедлительно передали расчетам реактивной артиллерии. Экипажи БМ-21 «Град» заранее подготовили несколько огневых позиций, выбрали наиболее удобную для выхода, выполнили пристрелку и нанесли массированный удар пакетом реактивных снарядов по району размещения противника.
Командир боевой машины с позывным «Пчеловод» рассказал о ходе выполнения задачи:
«В основном выполняем задачи по подавлению живой силы противника. Разбираем опорные пункты, чтобы наши парни успешно продвигались. БМ-21 «Град» – это как автомат Калашникова в мире артиллерии. В короткий промежуток времени прилетает большая масса снарядов, огромная площадь поражения. Выдвинулись, навелись, сделали пристрелочные выстрелы, после этого отработали по цели. В этот момент к нам вышел гексакоптер противника, но РЭБ помог нам отбиться. Основную часть FPV-дронов подавили, они падали, часть подрывалась. Тяжелый гексакоптер также подавили огнем – он закачался и упал. После выполнения задачи доработали остатком боекомплекта, развернулись и ушли с позиции».
О подготовке огневой позиции рассказал и топогеодезист с позывным «Курумкан»:
«Мы заранее подготавливаем место, ориентируемся и наводимся. Когда приходит задача, из нескольких точек выбираем самую удобную, чтобы отработать по цели. Приехали, навелись, поступила команда, что наши БПЛА уже наблюдают за целью и корректируют огонь. Сделали пристрелочные выстрелы в район цели, внесли поправки, после этого снаряды уже точно ложились по району размещения противника. Работали по лесополосе, где находилось скопление живой силы. У «Града» большая площадь поражения, поэтому была накрыта значительная часть лесополосы».
По итогам удара, как сообщается, были ликвидированы более 70 боевиков украинского режима и разрушены укрепленные позиции. Уничтожение резервов, по сведениям группировки, сократило возможности ВСУ усиливать передний край и поддержало продвижение российских подразделений на этом участке.
Срыв ротации ВСУ
Еще одной целью российских военных стали группы украинских военнослужащих, которые перемещались малыми подразделениями между укрытиями и лесополосами в Запорожской области. Разведывательные БПЛА группировки «Восток» обнаружили передвижение противника, направлявшегося к передовым позициям для проведения ротации.
Полученные координаты оперативно передали операторам ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем. Они нанесли удары как по маршрутам движения, так и по местам кратковременного укрытия противника.
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В результате боевой работы были уничтожены более 50 боевиков украинского режима, пытавшихся выйти на передовые позиции. По данным российского оборонного ведомства, срыв ротации не позволил ВСУ обновить силы на линии соприкосновения и снизил устойчивость обороны на указанном участке.
Разведка вскрыла систему украинской обороны
Во время воздушной разведки расчеты БПЛА подразделений войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили разветвленную сеть блиндажей, укрытий и оборудованных опорных пунктов ВСУ, скрытых в лесополосах Запорожской области. Кроме того, удалось зафиксировать перемещение боевиков между позициями, что позволило уточнить организацию обороны противника.
После передачи координат к работе приступили расчеты 122-мм гаубиц Д-30. Артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы и маршрутам перемещения украинских подразделений.
В результате огневого поражения были разрушены блиндажи, укрытия, ходы сообщения и огневые точки. Также уничтожены группы противника, которые перемещались между укреплениями и не успели занять подготовленные позиции. По итогам операции уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ, система укрытий и блиндажей, а также более 30 боевиков украинского режима.
Как отмечается, разрушение укреплений нарушило устойчивость обороны противника и уменьшило его возможности удерживать занимаемые позиции.
Поддержка жителей приграничья
Пока на других направлениях продолжаются боевые действия, в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» оказывают помощь мирному населению. В городе Суджа российские бойцы доставили местным жителям продуктовые наборы, предметы первой необходимости и средства личной гигиены.
По словам военных, жители тепло встречают военнослужащих, регулярно приезжающих с гуманитарной помощью. Горожане отмечают, что такая поддержка особенно важна в период восстановления мирной жизни.
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Военнослужащие не ограничиваются передачей гуманитарных грузов. Они общаются с людьми, принимают обращения, выслушивают их и обсуждают повседневные вопросы. Местные житель отмечают, что подобное внимание порой оказывается не менее значимым, чем сами продукты.
Такие гуманитарные акции проводятся на постоянной основе в населенных пунктах, расположенных в зоне ответственности группировки «Север». Доставка грузов организуется с соблюдением всех мер безопасности: маршруты предварительно проверяют саперы, а движение колонн прикрывают средства радиоэлектронной борьбы и расчеты МОГ, защищая их от возможных атак беспилотников противника.