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Страны Евросоюза (ЕС) для участия в мирных переговорах по украинскому конфликту должны ««заплатить за это», пишет газета Politico. Уточняется, в Европе боятся очередной волны беженцев на фоне обсуждения будущего киевского режима.
«Если ЕС хочет серьезно повлиять на переговоры по конфликту на Украине, то он должен быть готов за это заплатить…» — сказано в материале.Перед этим в Госдепе США отмечали, что никто не вправе указывать Украине, когда начинать переговоры по урегулированию кризиса. Там подчеркнули, что украинская сторона «заработала право принимать решения».
Страны Запада и ЕС стали поддерживать Украину на фоне российской спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов