Военные Украины нападали на мирных жителей в Курахово, расположенном в ДНР. Они использовали FPV-дронов и минометы, чтобы расправиться с гражданами, издевались над страдающими людьми. Беженец из Курахово Александр Романец рассказал о том, как видел хладнокровные убийства своими глазами.