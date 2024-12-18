Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, на что должен пойти ЕС для мира на Украине

Стало известно, на что должен пойти ЕС для мира на Украине

Politico: ЕС должен быть готов оплатить участие в переговорах по Украине
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Страны Евросоюза (ЕС) для участия в мирных переговорах по украинскому конфликту должны ««заплатить за это», пишет газета Politico. Уточняется, в Европе боятся очередной волны беженцев на фоне обсуждения будущего киевского режима.
«Если ЕС хочет серьезно повлиять на переговоры по конфликту на Украине, то он должен быть готов за это заплатить…» — сказано в материале.
Перед этим в Госдепе США отмечали, что никто не вправе указывать Украине, когда начинать переговоры по урегулированию кризиса. Там подчеркнули, что украинская сторона «заработала право принимать решения».



Страны Запада и ЕС стали поддерживать Украину на фоне российской спецоперации в Донбассе.

Читайте также:

Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города

Житель ДНР рассказал, как укрывал российского штурмовика от ВСУ

Выживший из ​Курахово рассказал, как ​ВСУ заживо сожгли его бабушку и убили друга
#мир
#украина
#война
#ес
#сво
#конфликт
#новости
#переговоры
Подоляка: российские военные освободили два населённых пункта в Курской области
18 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы России (ВС РФ) почти освободили сёла Русское Поречное и Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, северные окраины села Русское Поречное в серой зоне, идёт зачистка. В селе Черкасское Поречное в серой зоне находятся южные окраины, там тоже идёт зачистка.
Подоляка добавил, что площадь освобождённых территорий составляет 14.3 кв. м.

Ранее Минобороны сообщило, что российские морские пехотинцы устроили засаду украинским войскам в Курской области. Они уничтожили не только пехоту врага, но и канадскую бронемашину Roshel Senator, американские HMMWV и Stryker.

Читайте также:

Армия РФ сообщила о зачистке «котла» ВСУ на юге Курахово

Житель ДНР рассказал, как укрывал российского штурмовика от ВСУ

Расстрел мирных жителей под Курском, удары «Геранями», новые технологии и чебурашки: последние новости СВО
#армия
#новые сво
#всу
#минобороны
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расстрел мирных жителей под Курском, удары «Геранями», новые технологии и чебурашки: последние новости СВО
Житель Украинска десять дней прятал российского бойца от ВСУ
18 декабря 2024, 10:16

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Главным событием последних суток стало убийство в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника.
Взрыв был осуществлён киевскими спецслужбами, которые не стали скрывать свою радость в подконтрольных им информационных источниках, однако официально не признали свою ответственность за случившееся. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Взрыв в Москве на Рязанском проспекте

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат у подъезда жилого дома.

Очевидцы сообщают, что звук был слышен на расстоянии до двух километров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».

Курская область

На Курском направлении продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят удары в районе населенного пункта Кругленькое и близ Русского Поречного, расширяя зону контроля к северо-западу от Плёхово. Противник оказывает ожесточенное сопротивление.

ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области

Минобороны РФ сообщила о поражении 13 украинских бригад в районах приграничных населённых пунктов Курской области. Подразделения «Севера» нанесли удар по шести механизированным, танковой, трём десантно-штурмовым, морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны ВСУ.

ВСУ расстреливали гражданских у колодцев

Жительница Суджанского района Курской области сообщила, что во время оккупации ее села Плехово украинские вооруженные силы обстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам за питьевой водой, а также минировали окрестные территории.

Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника
Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника

Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки в Курской области.

Сообщается, что когда группа операторов дронов начала дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области, недалеко от недавно освобожденного села Новоивановка, перед ними была поставлена четкая задача — обнаружить и уничтожить танк противника, который находился рядом с передовыми позициями Вооруженных сил России.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска наступают широким фронтом южнее Покровска (Красноармейска). Атаки продолжаются в районе населенных пунктов Шевченко и Даченское, а также в направлении Песчаного, Солёного и Нововасилевки. Двигаясь от села к селу, ВС РФ закрывают образующиеся «карманы» и выравнивают фронт.

Кураховское направление

На Кураховском направлении российские войска зачищают успеновский «карман», продвигаются в самом Курахово и расширяют зону контроля юго-восточнее города у Зеленовки. Сообщается о занятии населенного пункта Константинопольское и успешной зачистке местности.

Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города
Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города

Севернее Великой Новосёлки

Севернее Великой (Большой) Новосёлки морская пехота России закрепляется на занятых позициях в населенном пункте Новый Комар и расширяет зону контроля. В случае успеха у сил противника в Великой Новосёлке останется только одна дорога для снабжения — через Времевку. Одновременно с юга ВС РФ ведут наступление на населенный пункт Сторожевое.

Ночные удары по территории противника

Ночью были нанесены удары «Геранями» по целям в Кременчуге, Павлограде, Староконстантинове, пригородах Киева и Кировоградской области, что свидетельствует о продолжении активных боевых действий со стороны российских сил.

Инженеры бригады Невского внедряют технологии в сфере оптоволокна и роя дронов

Инженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ внедряют современные технологии в рамках специальной военной операции.

«Есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну», — рассказал командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным «Версус».

Госархив Пермского края отправил чебурашек бойцам в зоне спецоперации

Государственный архив Пермского края, чтобы поддержать бойцов в зоне специальной военной операции, отправил им чебурашек. Кроме того, в середине декабря гуманитарный центр направил 17 тонн груза на курское и донецкое направления. Также было отправлено более 10 тонн вещей, продуктов и техники.

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Житель Украинска рассказал, как десять дней прятал от ВСУ российского штурмовика

Житель Украинска, Виктор, в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от украинских военных, обеспечивая его водой и едой. После освобождения района российскими войсками, Виктор привел бойца к его сослуживцам. Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием, он был смертельно ранен украинским снайпером. Виктор выразил сожаление о гибели бойца.

Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом

Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников в районе Двуречная, Харьковская область, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ходе операции была выявлена передовая позиция украинских вооруженных формирований, где обнаружено много оружия и боеприпасов производства НАТО, а также 12 тел без документов, что может указывать на принадлежность к иностранным наемникам или спецподразделениям ВСУ с иностранцами.

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях

Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в МО РФ.

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях

Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО

Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО в качестве компенсации за невозможность вступления в НАТО. Он подчеркнул, что стране необходимо еще 12 — 15 систем и отметил, что это осуществимо при наличии политической воли со стороны партнеров.

Зеленский также напомнил, что Запад обещал предоставить эти системы после признания невозможности приглашения Украины в альянс.

Читайте также:

ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

Изнасилование несовершеннолетней под Курском и жестокие расправы над мирными жителями: последние новости СВО

На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор
#военные
#украина
#бпла
#нато
#всу
#вс рф
#запад
#танк
#удар
#пво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдепе заявили о праве Украины принимать решения о переговорах
Миллер: никто снаружи Украины не может диктовать Киеву, когда начать переговоры
18 декабря 2024, 08:07

Фото: iStock/FabrikaCr

США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
По его словам, «никто снаружи Украины не может быть к этому причастен». Миллер подчеркнул, что Украина «заработала право принимать решения» о переговорах, по этой причине никто в мире не может заставить Киев начать их.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта

Более половины поляков призвали Киев отказаться от территорий на Украине ради мира

Эрдоган: Турция передала ЕС видение о необходимости прекращения огня на Украине
#сша
#радио 1
#соглашения
#президент
#дональд трамп
#украина
#право
#владимир зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города
Житель Суджи рассказал, что во время эвакуации видел горящие дома и труп мужчины
18 декабря 2024, 07:59

Фото: iStock/N-sky

Житель Суджи Андрей сообщил военным следователям СК РФ, что во время эвакуации из города он стал свидетелем горящих домов, увидел тело мужчины и слышал звук пулеметных очередей. Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, дрон атаковал машину его сына. По словам Андрея, он с семьей выехал не сразу после вторжения ВСУ в Курскую область, а лишь через несколько дней.

«Когда ехали через Махновку, там труп мужчины лежал и дом горел... Зять вывез полями... А когда сын забирал брата, их дрон догнал, сзади был взрыв», — рассказал он.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО).

В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

Читайте также:

Изнасилование несовершеннолетней под Курском и жестокие расправы над мирными жителями: последние новости СВО

На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор

Утрата квартала в Курахово, наемники из Польши и крушение переправы
#владимир путин
#нато
#всу
#крушение
#наемники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель ДНР рассказал, как укрывал российского штурмовика от ВСУ
Житель Украинска десять дней прятал штурмовика ВС РФ от ВСУ
18 декабря 2024, 06:13

Фото: istockphoto/zim286

Житель освобожденного города Украинск в ДНР, Виктор, на протяжении десяти дней скрывал у себя в квартире российского штурмовика, который впоследствии погиб от снайперской пули.
По словам Виктора в беседе с РИА Новости, ему запомнился случай, когда в Украинск пришли первые российские штурмовики.

«Жили мы здесь, в подвале, в этом доме. Зашли наши российские первые штурмовики... К нам зашел человек с оружием. Мы его, как говорится, приютили», — сказал мужчина.
Уже спустя день пришли ВСУ. Чтобы помочь штурмовику, Виктор спрятал его в квартире, обеспечивая водой и пищей на протяжении десяти дней. Затем войска РФ освободили город.

«Третий батальон зашел сюда. Я их встретил, сказал, что мы прячем военного с той же бригады, только со второго батальона», — рассказал Виктор.
Российские солдаты разместились в соседнем доме, попросили привести штурмовика к ним. Потом, по словам Виктора, у солдат начались «обнимашки» и «целовашки» на радостях от встречи при виде живого бойца. Однако штурмовику было не суждено вернуться домой — когда он пошл в свое старое укрытие за автоматом, его "снял" украинский снайпер. Солдат погиб на месте.

«Жалко… Но несмотря на все, я верю в нашу победу, победа будет за нами», — заявил Виктор.
26 сентября «Радио 1» передавало о том, как российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск.

Читайте также:

Глава ДНР Пушилин посетил освобожденный от ВСУ в сентябре Украинск — видео

Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска

Выживший из Курахово рассказал, как ВСУ заживо сожгли его бабушку и убили друга
#солдаты
#днр
#всу
#рф
#сво
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​Выживший из ​Курахово рассказал, как ​ВСУ заживо сожгли его бабушку и убили друга
Беженец из Курахово: ВСУ убили мою семью и друга с помощью дронов и минометов
18 декабря 2024, 06:01

Фото: iStock/Bilanol

Военные Украины нападали на мирных жителей в Курахово, расположенном в ДНР. Они использовали FPV-дронов и минометы, чтобы расправиться с гражданами, издевались над страдающими людьми. Беженец из Курахово Александр Романец рассказал о том, как видел хладнокровные убийства своими глазами.
«Они убили мою бабушку Кабзарь Ефросинью Георгиевну. 31 марта 2023 года они скинули с FPV-дрона взрывчатку на ее дом, дом сгорел дотла», — поделился Романец в беседе с РИА Новости.
Кроме того, он потерял друга и соседа Твердуна Романа Юрьевича. Мужчина погиб в результате минометного обстрела своего дома в январе. Беженец отметил, что украинские военные не позволяли к нему подойти к дому друга, чтобы оказать тому помощь.

Факты преступлений, совершенных военнослужащими и иностранными наемниками Украины на приграничной территории России, находятся под изучением и расследованием прокурорских и следственных органов РФ.

14 декабря «Радио 1» сообщало о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляли ни еды, ни воды и держали в ужасных условиях.

Утром 18 декабря стало известно, что морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника. Подробности читайте в нашем материале.

Читайте также:

SHOT: в небе над Воронежской областью раздались взрывы, сбито несколько БПЛА

Захарова высмеяла США за фальшь в заявлении о непричастности к убийству Кириллова

На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова
#военные
#дом
#днр
#рф
#всу
#сво
#смерть
#дрон
#поджог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника
18 декабря 2024, 05:31

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские морские пехотинцы устроили засаду на украинские войска в Курской области. Они уничтожили не только пехоту врага, но и канадскую бронемашину Roshel Senator, а также американские HMMWV и Stryker, сообщают в Минобороны России.
Морпехи России разогнали врага и остановили его наступление участке, где велись бои.

«Противник оставил на поле боя раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО. Техника была остановлена с помощью минных заграждений и применения FPV-дронов силами морской пехоты», — передает ТАСС данные Минобороны.
Как добавляют военнослужащие бригады морпехов, противник не ожидал такого мощного сопротивления. После нескольких неудачных атак ВСУ пытались обойти российских бойцов, но попались в засаду. Как только морпехи смогли занять стратегически важные позиции, им стало намного проще контролировать передвижение противника и уничтожать его технику.

В ночь с 17 на 18 декабря «Радио 1» передавало, что армия РФ зачистила «котел» ВСУ на юге Курахово, где ранее были взяты в окружение около 700 украинских бойцов.

17 декабря стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Анновку в ДНР.

Читайте также:

SHOT: в небе над Воронежской областью раздались взрывы, сбито несколько БПЛА

Подпольщики сообщают об ударе по расположению ВСУ в Купянске, слышны взрывы

В Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова
#техника
#боеприпасы
#вооружение
#всу
#минобороны
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия РФ сообщила о зачистке «котла» ВСУ ​на юге Курахово
Рогов: ВС РФ полностью зачистила «котел» ВСУ южнее Курахово
18 декабря 2024, 04:31

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В районе южнее Курахово в Донецкой народной республике российские военные завершили операцию по ликвидации подразделения ВСУ, которые попали в окружение сил РФ. Войска успешно зачистили «котел» от украинских боевиков, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы», — уточнил Рогов РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово. ВС РФ продолжали обхват Курахово с различных сторон, в результате чего он оказался окружен. Большая часть боевых действий переместилась в северо-западный район города.

15 декабря «Радио 1» передавало, что ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово. Вскоре после этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре.

Читайте также:

Мать-убийца из Алексина задушила младенца и зарыла его труп на окраине города

В Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова

Захарова высмеяла США за фальшь в заявлении о непричастности к убийству Кириллова
#армия
#днр
#всу
#вс рф
#рогов
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова высмеяла США за фальшь в заявлении о непричастности к убийству Кириллова
Захарова: ​заявления США о непричастности к убийству Кириллова в РФ смехотворны
18 декабря 2024, 04:11

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Заявления американских властей об их предполагаемой непричастности к убийству начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова выглядят нелепо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала утверждения властей США, напомнив, что те являются создателями киевского режима и главными его спонсорами.
«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — сказала Захарова в беседе с РИА Новости.
Она также указала, что Вашингтон ни разу не осудил теракты, совершенные Киевом. Это является весомым доказательством их связи с недавним убийством Кириллова в Москве.

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Взрыв самоката, в который была заложена взрывчатка, был слышен за два километра.

В ночь с 17 на 18 декабря в Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова, отметив, что при жизни он внес значительный вклад в обеспечение безопасности РФ.

Читайте также:

В США заявили о непричастности к убийству генерала Кириллова в Москве

Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте

Опубликованы кадры с места взрыва, в котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов
#сша
#оружие
#мария захарова
#мид рф
#режим
#вс рф
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате