Районы Днепра остались без света до понедельника, пишут украинские СМИ

31 октября 2026, 18:09

В ряде районов Днепра свет будет не раньше понедельника

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

В отдельных районах Днепра (бывший Днепропетровск) электроснабжение обещают восстановить не раньше понедельника, 2 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ.