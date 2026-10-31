Районы Днепра остались без света до понедельника, пишут украинские СМИ
В отдельных районах Днепра (бывший Днепропетровск) электроснабжение обещают восстановить не раньше понедельника, 2 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ.
Из-за длительных отключений электричества в городе возникли проблемы с водоснабжением, интернетом и мобильной связью. Ранее сообщалось, что в Киеве складывается критическая ситуация с подачей электроэнергии.
В субботу, 31 октября, в отдельных районах столицы свет будут включать лишь на 1,5 часа. В среднем, по данным обозревателей, в течение дня электричество у киевлян будет только на протяжении 6,5 часа. 28 октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что украинские города готовятся к сценарию грядущей зимы, при котором могут одновременно исчезнуть электроснабжение и возникнуть проблемы с тепло- и водоснабжением.
Перед этим главком НАТО высказался о возможности войны с Россией и назвал ее угрозой альянсу. Подробности — в нашем материале.
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