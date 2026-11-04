Трое детей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
Шесть человек, включая троих детей, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере «МАКС».
По его словам, сейчас несовершеннолетние находятся в больнице. Врачи оценивают их состоянии как средней степени тяжести. О других пострадавших подробностей нет.
Всего за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию области 89 раз. Губернатор уточнил, что украинские силы шесть раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, средства ПВО перехватили 149 БПЛА.
Под обстрел попали Белгород и одноименный район, а также Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что прошедшей ночью в небе над Россией сбили 709 беспилотников.
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