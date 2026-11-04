Трое детей пострадали при атаке ВСУ на российский регион

04 ноября 2026, 12:32

Шуваев: шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: iStock/Golfcuk

Шесть человек, включая троих детей, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере «МАКС».