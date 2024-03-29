Военкор Жданов: У жителей Белгорода есть 30 сек на поиск укрытия после тревоги

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Военный корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, как жители Белгорода спасаются от ударов ракет ВСУ.
Он отметил, что в таких ситуациях у людей есть 30 секунд для поиска защиты после начала сигнала тревоги. По его словам, сейчас в общественных местах города установлены специальные укрытия, оборудованные освещением и камерами наблюдения.
До этого руководитель самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук рассказал о погибшем в «Крокусе» полковнике ГРУ Тимуре Мясникове.
Ранее сообщалось, что Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций.
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«Я еле успел залезть в этот бункер, а за мной ещё человек пять побежало, тот, который последним был, шестым, не успел полностью забежать, ему прямо в кисть попал осколок», — приводит RT рассказ одного из жителей города об очередном ударе.
«Тимур Михайлович был близким другом, мы дружили семьями. В последний раз встречались ровно год назад в Москве, по телефону, конечно, общались чаще. Оказывали вместе с ним гуманитарную помощь ребятам, находящимся на передовой», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Маливанчук.
Ранее сообщалось, что Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций.
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Мелисса Тимофеева