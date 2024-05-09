Ракету западного производства сбили над Мариуполем, осколки упали в центр города

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Средства противовоздушной обороны вечером 9 мая отбили атаку на Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики.
«Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города», — рассказал собеседник информагентства.По словам источника, сбитая ракета, предположительно, западного производства.
Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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