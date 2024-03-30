RT: боец ВС РФ чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Российский военный чудом выжил после попадания авиабомбы в блиндаж.
Об этом сообщает RT.
В беседе с изданием он рассказал, что в момент попадания снаряда он находился в блиндаже. В какой-то момент раздался хлопок и удар. Когда российский солдат пришел в себя он увидел, что вся комната была в пыли.
По словам российского бойца, ВСУ нанесли спланированный авиаудар. Он добавил, что, если бы был разрыв боеприпаса, спастись бы не удалось.
Ранее сообщалось, что боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В беседе с изданием он рассказал, что в момент попадания снаряда он находился в блиндаже. В какой-то момент раздался хлопок и удар. Когда российский солдат пришел в себя он увидел, что вся комната была в пыли.
Ранее сообщалось, что боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова