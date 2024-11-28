Расчет БПЛА ВСУ сдался в плен ВС РФ на Харьковском направлении

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Расчет операторов дронов ВСУ добровольно сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Расчет операторов БПЛА, состоящий из двух человек, принадлежавших 114-й отдельной бригаде теробороны ВСУ, действуя в районе населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении, добровольно сложил оружие», — говорится в сообщении.
После этого солдаты ВСУ вместе с аппаратурой и дроном добровольно сдались в плен российским бойцам.
Ранее ТАСС со ссылкой на собственный источник писало, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Курской области. Согласно сообщению, оружие сложила группа из 22 украинских боевиков. Иные подробности пока не известны.
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Элина Позднякова