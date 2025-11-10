Фракция Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства Украины

10 ноября 2025, 23:26

Фото: iStock/sandsun

Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего украинского лидера Петра Порошенко* в Верховной раде 10 ноября объявили о начале процедуры отставки правительства. По их словам, оно является непрофессиональным и коррумпированным. Об этом пишет ТАСС.





Инициатива поступила на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.



В украинских СМИ его называют одним из ближайших соратников и «кошельком» Владимира Зеленского. Миндич покинул страну перед обысками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в ходе которых у него обнаружили крупную сумму в американской валюте.





«Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой правительства ради формирования правительства национального спасения», — объявили в пресс-службе партии «Европейская солидарность».