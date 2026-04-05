Раскрыта причина крушения судна в Азовском море

05 апреля 2026, 15:58

ТАСС: два человека погибли при атаке ВСУ на затонувший в Азовском море сухогруз

Сухогруз затонул в Азовском море из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.





Судно «Волго-Балт», перевозившее зерно, потерпело крушение в 300 милях к северу от Керчи. Всего на борту находились 11 членов экипажа.



В результате удара дронов два человека погибли на месте. Остальные девять моряков эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до села Счастливцево Херсонской области.

«В лодке из девяти человек эвакуированных находился один погибший», — уточнил источник.