Раскрыта причина крушения судна в Азовском море
ТАСС: два человека погибли при атаке ВСУ на затонувший в Азовском море сухогруз
Сухогруз затонул в Азовском море из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.
Судно «Волго-Балт», перевозившее зерно, потерпело крушение в 300 милях к северу от Керчи. Всего на борту находились 11 членов экипажа.
В результате удара дронов два человека погибли на месте. Остальные девять моряков эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до села Счастливцево Херсонской области.
«В лодке из девяти человек эвакуированных находился один погибший», — уточнил источник.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате ЧП погиб старший помощник капитана.