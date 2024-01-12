Раскрыта цель уничтожения российскими военными мостов на Украине

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Российская авиация уничтожением мостов на Украине создаёт серьёзные логистические проблемы для ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» сообщил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.
По его словам, российские военные в последнее время активно подрывают мосты на территории Украины. Причём, для этого используется не только авиация, но и наземное оружие.
Жирохов отметил, что такие действия позволят России позднее создать зону безопасности для предотвращения ракетных ударов ВСУ по объектам на территории России.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ловушкой заявления США о прекращении выделения помощи Украине. Он убеждён, что поддержка продолжится, но возможно уже тайно.
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Жирохов отметил, что такие действия позволят России позднее создать зону безопасности для предотвращения ракетных ударов ВСУ по объектам на территории России.
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Анастасия Чинкова