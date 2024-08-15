Раскрыты изначальные цели нападения на Курскую область

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ВСУ изначально планировали захватить Курскую область, стратегические объекты в ней и часть Белгородского региона. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его данным, киевский режим делал ставку на молниеносный блицкриг.
«Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено», — пояснил он.По словам Алаудинова, ему удалось узнать из перехваченного секретного документа, что НАТО, когда принимало решение о нападении на Курскую область, рассчитывало на быстрый захват территорий, чтобы получить возможность диктовать России условия при переговорах.
«То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», — добавил генерал-майор.Читайте также:
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