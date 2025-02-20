Раскрыты планы Трампа по Украине

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что Дональд Трамп стремится урегулировать украинский кризис через диалог между США и Россией, а затем поставить Киев перед фактом. По его словам, киевский режим, разочаровавшись в команде Трампа, уже «лихорадочно пытается» найти поддержку у европейских союзников.
Фельдман отметил, что теперь Зеленскому остается лишь искать поддержки у европейских лидеров, которые все еще хранят верность Демократической партии США.
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«Теперь он будет искать помощи главным образом у либералов-глобалистов, которые до сих пор лояльны Демпартии США: Макрона, Шольца, Стармера, фон дер Ляйен и т.д. Вполне вероятно, что Зеленский в свойственной ему манере решит публично оскорбить Дональда Трампа и его команду. Таким образом он только усилит презрение руководства США к своей персоне», — пояснил политолог в беседе с RT.В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что в ближайшем будущем Украину ждут президентские выборы, смена режима и подписание соглашения с Россией. В разговоре с «Газетой.Ru» политик согласился также с мнением Трампа о низком рейтинге Зеленского и его неспособности одержать победу на президентских выборах.
«Резюмируя, что должно быть сделано: выборы 100%, условия для честных выборов 100%, смена политического режима 100%, а затем заключение соглашения, которое будет подписано легитимными властями Украины», — отметил бывший премьер.Читайте также:
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