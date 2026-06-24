24 июня 2026, 13:18

Российские военные освободили 114 зданий в Константиновке за сутки

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Штурмовые подразделения группировки войск «Юг» за сутки освободили 114 зданий в юго-западной части Константиновки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





В ведомстве также отметили, что военные поразили формирования пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад и бригады морской пехоты ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 30 человек. Также он лишился одной бронемашины, 13 автомобилей, двух квадроциклов и трех артиллерийских орудий.



Кроме того, бойцы ВС РФ ликвидировали 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления БПЛА.



Ранее сообщалось, что армия России освободила поселок Иволжанское в Сумской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».