Силы ПВО отражают налет БПЛА на Ленинградскую область

Дрозденко: Силы ПВО сбили над Ленинградской областью семь БПЛА
Над Ленинградской областью силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Об этом написал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
В 06:13 (мск) он доложил об уничтожении двух дронов, в 06:35 — о ликвидации еще пяти. При этом режим опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области объявлен с пяти утра. Дрозденко также предупредил местных жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.
В то же время пресс-служба Росавиации сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково. Отмечалось, что эти меры требовались для обеспечения безопасности полетов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 4 на 5 апреля дроны ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область. В Кстово очевидцы писали о работе ПВО и об огромном количестве взрывов около города.
