Силы ПВО отражают налет БПЛА на Ленинградскую область

05 апреля 2026, 06:42

Дрозденко: Силы ПВО сбили над Ленинградской областью семь БПЛА

Над Ленинградской областью силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Об этом написал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.





В 06:13 (мск) он доложил об уничтожении двух дронов, в 06:35 — о ликвидации еще пяти. При этом режим опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области объявлен с пяти утра. Дрозденко также предупредил местных жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.



