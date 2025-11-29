Раскрыты последствия атаки ВСУ на Волгоград

Достижения.рф

Два человека пострадали из-за атаки украинских БПЛА на Волгоград
Беспилотник ВСУ врезался в пятиэтажный дом в Волгограде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



Вскоре в здании начался пожар, повредивший по меньшей мере две квартиры. Взрывная волна выбила стекла в четырех квартирах и сломала балконы. Также пострадали припаркованные во дворе автомобили.

Как сообщает губернатор региона Андрей Бочаров, всего повреждены четыре жилых дома в разных частях города. Также БПЛА попал в склад стройматериалов. Сейчас на местах работают пожарные службы. В результате атаки пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась, говорится в телеграм-канале областной администрации.

Ранее последствия ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область назвал губернатор Юрий Слюсарь.

