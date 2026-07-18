Российские военные сорвали атаку штурмовой группы ВСУ в Сумской области
В Сумской области военные РФ пресекли попытку наступления украинской штурмовой группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Манёвр боевиков ВСУ зафиксировали на ранней стадии, после чего по выдвигающимся украинцам нанесли массированный удар из различных видов вооружения. В результате комплексного огневого воздействия всю живую силу противника удалось уничтожить. Речь идёт о штурмовой группе 158-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, которая пыталась атаковать на этом направлении.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 17 на 18 июля на Московский регион направили свыше 370 беспилотников. Несколько десятков дронов ВСУ силы противовоздушной обороны сбили на подлете к столице. Подробности читайте в нашем материале.
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